Nevşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara Türk ve Azerbaycan bayrakları dağıtıldı - Son Dakika

Nevşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara Türk ve Azerbaycan bayrakları dağıtıldı

19.10.2020 16:48
Nevşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara Türk ve Azerbaycan bayrakları dağıtıldı, System.String[]

Nevşehir Belediyesi tarafından esnaf ve vatandaşlara Türk ve Azerbaycan bayrakları dağıtıldı.

Nevşehir Belediyesi tarafından esnaf ve vatandaşlara Türk ve Azerbaycan bayrakları dağıtıldı. Türkiye ve Azerbaycan'ın iki devlet tek millet olduğunu belirten Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir halkının her zaman dualarla Azerbaycan'ın yanında olduğunu söyledi.

Nevşehir Belediyesi tarafından Azerbaycan'a destek amacıyla şehrin çeşitli noktalarında esnaf ve vatandaşlara beşer bin Türk ve Azerbaycan bayrağı dağıtıldı.

Belediye Caddesi ve Gazhane Caddesinde beraberinde başkan yardımcıları ile birlikte esnaflara Türk ve Azerbaycan bayrağı dağıtan Belediye Başkanı Rasim Arı, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına tepki göstererek, tüm Türk halkının kardeş ülke Azerbaycan'ın yanında olduğunu kaydetti.

Arı, "Ermeniler, Azerbaycanlı sivil kardeşlerimizin üzerine acımasızca bomba yağdırıyorlar. Biz Türkiye ve Azerbaycan iki devlet bir milletiz. Hadisenin meydana geldiği ilk andan itibaren Türkiye her türlü maddi ve manevi desteğini sürdürüyor. Biz de şehrimizde Azerbaycan ile aramızdaki birlik ve beraberliği göstermek amacıyla bayraklarımızı dağıtıyoruz. Ermenistan'ın saldırılarında şehir olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." dedi.

Başkan Arı, Nevşehir'deki bir köprüye "Karabağ" adını vermek ve "Kardeşlik Anıtı" yapma konusunda da çalışma yürüttüklerini söyledi. - NEVŞEHİR

Nevşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara Türk ve Azerbaycan bayrakları dağıtıldı
Nevşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara Türk ve Azerbaycan bayrakları dağıtıldı
Nevşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara Türk ve Azerbaycan bayrakları dağıtıldı
Nevşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara Türk ve Azerbaycan bayrakları dağıtıldı

Azerbaycan, Nevşehir, Esnaf, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Nevşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara Türk ve Azerbaycan bayrakları dağıtıldı - Son Dakika

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