Nevşehir Belediyesi temizlik araç filosunu genişletiyor - Son Dakika

Nevşehir Belediyesi'nin 'Daha temiz ve daha yeşil Nevşehir' hedefiyle sürdürdüğü çalışmalarda kullanılmak üzere yeni kaldırım ve yol süpürme aracı hizmet filosuna katıldı.

Nevşehir'in daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir kent olması amacıyla altyapıdan çevreye, turizmden sosyal projelere kadar her alanda hizmetlerini bir bir hayata geçiren Nevşehir Belediyesi, bir taraftan araç filosunu da güçlendirmeye devam ediyor.

Son bir yıl içinde hizmet birimlerine çok sayıda yeni araçlar kazandıran Nevşehir Belediyesi, yeni temizlik araçlarını da bünyesine kattı.

Kentin temizlik hizmetlerinde kullanılacak olan ve yüksek manevra kabiliyeti sayesinde özellikle dar sokaklarda ve kaldırımlarda rahatlıkla görev yapabilen yeni kaldırım ve yol süpürme araçları 700 litre çöp depolama kapasitesine sahip.

Yaya kaldırımlarını ve yolları süpürürken toz kalkmaması için ilk olarak su püskürten araçlar daha sonra vakumlu süpürgeleri aracılığı ile çöpleri haznesinde topluyor. - NEVŞEHİR