Nevşehir Belediyesi Yahya Yılmaz'ı unutmadı - Son Dakika

Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından bir süre önce yapım çalışmalarına başlanılan 15 Temmuz Mahallesi 146. Sokak'taki park tamamlandı.

Yüzlerce çam ağacının bulunduğu ve içerisine çocuk oyun gruplarının yanı sıra spor aletlerinin yerleştirildiği parkta ayrıca birde basketbol sahası yapıldı.

Kent mobilyaları ile birlikte yürüyüş yolları ve aydınlatma sistemi ile mahalle sakinlerinin ve çocukların hoşça vakit geçirebilecekleri nezih bir ortama dönüşen parka 1984-1989 yılları arasında Nevşehir Belediye Başkanı olarak görev yapan ve geçtiğimiz aylarda vefat eden Yahya Yılmaz'ın ismi verildi.

Park için önümüzdeki günlerde Nevşehir Belediyesi tarafından açılış töreni düzenlenecek.

Nevşehir Belediyesi geçtiğimiz aylarda yine 15 Temmuz Mahallesi'nde yaptığı bir başka parka ise eski belediye başkanlarından Seyit Mehmet Akbay'ın ismini vermişti.