Nevşehir Belediyesi, zorlu final haftasında üniversite öğrencilerine destek için ikramlarını sürdürüyor - Son Dakika

Nevşehir Belediyesi, zorlu final haftasında üniversite öğrencilerine destek için ikramlarını sürdürüyor

Nevşehir Belediyesi, zorlu final haftasında üniversite öğrencilerine destek için ikramlarını sürdürüyor
Son Güncelleme: 17.01.2022 10:51

Güz dönemi yarıyıl final sınavı haftası nedeniyle sınavlara hazırlanan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) öğrencilerine Nevşehir Belediyesi tarafından çeşitli ikramlarda bulunuluyor.

NEVÜ Damat İbrahim Paşa Yerleşkesi içerisinde yer alan Hoca Ahmed Yesevi Kütüphanesi içerisinde kurulan stantta belediye görevlilerince her akşam öğrencilere kuru yemiş, meyve, gofret, börek, gazoz, kahve ve çay ikram ediliyor.

Dileyen her öğrencinin ücretsiz olarak aldıkları ikramlar her gün akşam saat 19.00-21.00 arasında belediye görevlilerince yapılıyor.

Zorlu sınav haftasında öğrencilerin moral ve motivasyonunu arttırmak için yapılan ikramlardan öğrenciler de son derece mutlu.

Öğrenciler kendilerine yaptığı jestten dolayı Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran'a teşekkür ederken Başkan Savran ise öğrencilere sınavlarında başarılar dileyerek 20 Ocak Perşembe akşamına kadar ikramların süreceğini açıkladı.

Kaynak: Bültenler

Hoca Ahmed Yesevi, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nevşehir Belediyesi, zorlu final haftasında üniversite öğrencilerine destek için ikramlarını sürdürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nevşehir Belediyesi, zorlu final haftasında üniversite öğrencilerine destek için ikramlarını sürdürüyor - Son Dakika
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