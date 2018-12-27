Nevşehir Belediyesinde Toplu Sözleşme Sevinci

Nevşehir Belediyesi'nde çalışan HAK-İŞ Konfederasyonu'na bağlı Hizmet-İş Sendikasına üye 140 işçiyi ilgilendiren, Toplu İş Sözleşme görüşmeleri anlaşma ile sonuçlandı.

Nevşehir Belediyesi'nde çalışan HAK-İŞ Konfederasyonu'na bağlı Hizmet-İş Sendikasına üye 140 işçiyi ilgilendiren, Toplu İş Sözleşme görüşmeleri anlaşma ile sonuçlandı.1 yıl süre ile geçerli olacak Toplu İş Sözleşmesi, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen ile HAK-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Öz tarafından törenle imzalandı.



Toplu İş Sözleşme imza töreninde konuşan Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, yapılan anlaşmanın hayırlı olması dileğinde bulundu.



Toplu İş Sözleşmesi ile bütçe imkanları içerisinde Nevşehir Belediyesi'nde görev yapan işçi ücretlerine en yüksek ücreti ödeyebilme çabasında olduklarını belirterek " Halkımıza en nitelikli hizmetin sunulması konusunda işçi ve memur kardeşlerimizin çalışmaları her türlü övgünün üzerinde . Nevşehir Belediyesi'nde işçi ve memur kardeşlerimizin alın terlerinin bu sözleşme ile karşılığını bulduğuna yürekten inanıyorum. İşçilerimizin ve ailelerimizin mutluluğu bizim mutluluğumuz. İmzaladığımız bu sözleşmenin hayırlı olmasını diliyorum." dedi.



Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik'in de hazır bulunduğu Toplu Sözleşme imza töreninde konuşan HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Öz' de, bugüne kadar Nevşehir Belediyesi'nde yaptıkları toplu sözleşme görüşmelerinde, hiçbir zaman ellerinin boş dönmediğini ifade etti .Öz, her toplu sözleşme görüşmesini bir aile ortamı içerisinde gerçekleştirdiklerini dile getirerek, birlik, beraberlik ve huzur içerisinde imzalanan bu sözleşmenin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.



Daha sonra 1 yıl süre ile geçerli olacak Toplu İş sözleşmesine Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Öz imza koydu.



Toplu İş Sözleşmesinin imzalanmasının ardından Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Öz, Belediye Başkanı Atilla Seçen'e bir tablo takdimde bulunurken, Belediye Başkanı Atilla Seçen'de Öz' e anfora hediye etti.



Nevşehir Belediyesi'nde görev yapan 140 işçiyi ilgilendiren 1 yıl süreli Toplu İş Sözleşmesine göre, işçilere sosyal haklarda yüzde 18 oranında artış sağlandı. İşçi ücretlerinde de Devlet Memurlarına yapılacak zam oranında artış sağlanacak. - NEVŞEHİR

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