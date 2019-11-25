Son Dakika Haberleri: Nevşehir Belediyesinden "kadına şiddete hayır" konulu kısa film
Son Dakika Güncel Nevşehir Belediyesinden 'kadına şiddete hayır' konulu kısa film - Son Dakika

Nevşehir Belediyesinden "kadına şiddete hayır" konulu kısa film

6 saat önce

Nevşehir Belediyesi tarafından "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü"ne dikkati çekmek amacıyla kısa film hazırlandı.

Nevşehir Belediyesinden

Nevşehir Belediyesi tarafından "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü"ne dikkati çekmek amacıyla kısa film hazırlandı.


Belediyeden yapılan açıklamada, kadın ve aile konusunda kentte çeşitli çalışmalara imza atan belediye bünyesindeki Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünce, kadına yönelik şiddet konusunda kısa film hazırlandığı bildirildi.


Belediye Başkanı Rasim Arı ile başkan yardımcıları ve belediyenin çeşitli birimlerinde görev yapan personelin yer aldığı filmde, "Seni karnında taşıyan annene olan saygın bütün kadınlara yansımalı" sloganıyla, kadına yönelik şiddete dikkat çekildi.

Kısa filmde, Başkan Arı'nın, "Kadın, erkek biriz. Birlikte güçlüyüz. Bizi biz yapan ortak değerlerimizde kadına şiddete yer yoktur." ifadelerine yer verildi.


Film, belediyenin sosyal medya hesaplarından yayımlandı.

Nevşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 03:10 Kaynak: AA
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