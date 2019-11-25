Son Dakika Haberleri: Nevşehir Belediyesinden kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için kısa film
Son Dakika Genel Nevşehir Belediyesinden kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için kısa film - Son Dakika

Nevşehir Belediyesinden kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için kısa film

7 saat önce

Nevşehir Belediyesinden kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için kısa filmNEVŞEHİR - Nevşehir Belediyesi tarafından 25 Kasım Kadına yönelik şiddete karşı mücadele kapsamında hazırladığı video büyük ilgi gördü.

Nevşehir Belediyesinden kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için kısa film

NEVŞEHİR - Nevşehir Belediyesi tarafından 25 Kasım Kadına yönelik şiddete karşı mücadele kapsamında hazırladığı video büyük ilgi gördü.

Nevşehir Belediyesi tarafından 25 Kasım Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında yayımlanan video sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kamu spotu olarak hazırlanan videoda başta Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı olmak üzere, belediye başkan yardımcıları ve belediye çalışanları kadına şiddete dikkat çekti. Kamu spotunda ayrıca Nevşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı ve Nevşehir Belediyespor'lu futbolcular da 'kadına yönelik şiddete dur' çağrısında bulundu.

Nevşehir Belediyesinden kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için kısa film

Nevşehir, Genel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 12:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 25 Kasım 2019 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
İçişleri Bakanlığı: Çakar uygulamasında eski milletvekillerine ayrıcalık yok Erdoğan'dan kadına yönelik şiddet mesajı: Bu ayıbı ülkemizden tamamen sileceğiz Masterchef Eda'nın bilinmeyen dramı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 19:40:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nevşehir Belediyesinden kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için kısa film
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]