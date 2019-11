Nevşehir Belediyesinden ödüllü sigara izmariti toplama kampanyası

Nevşehir Belediyesi tarafından dünyadaki ölüm sebeplerinin başında gelen ve aynı zamanda çevreye verdiği zarar dolayısıyla çevre kirliliğine yol açarak çevredeki canlı ve bitkilerin yaşamları için risk oluşturan sigara konusunda dikkat çekmek amacıyla ödüllü sigara izmariti toplama kampanyası başlatıldı. Kampanya çerçevesinde en çok izmarit toplayanlara çeyrek altından kitaba, formadan fidana çok sayıda hediye dağıtılacak.



Daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir kent için bir süre önce 'Temiz Şehir Nevşehir' kampanyasını başlatan Nevşehir Belediyesi, her yıl milyonlarca insanın yaşamına mal olarak çevreye ciddi zarar veren sigara konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor. Proje çerçevesinde; 10 gram izmarit getirene kişi adına fidan dikimi, 50 gram izmarit getirene sinema bileti, 100 gram izmarit getirene başkan imzalı kitap, 200 gram izmarit getirene Nevşehir Belediyespor forması, en çok izmarit getiren ilk 50 kişiye Belediye Başkanı Rasim Arı ile yemek ve en fazla izmarit getiren kişiye çeyrek altın hediyesi verilecek.



Her ay düzenlenecek olan kampanyada ödüller o ayın sonunda düzenlenecek törenle verilecek.



Kampanyanın ilk döneminde katılmak isteyenler 1 Aralık 2019 tarihine kadar topladıkları sigara izmaritlerini Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne teslim edebilecek.



'DAHA TEMİZ VE YAŞANILABİLİR BİR ŞEHİR'



Nevşehir'in tüm Türkiye'nin hayranlıkla izleyeceği bir kent olması için çalıştıklarını, bunun için de çevre temizliğine büyük önem verdiklerini söyleyen Belediye Başkanı Rasim Arı, bu konuda vatandaşlardan da temizlik konusuna daha fazla duyarlılık göstermelerini istedi.



Başlatılan sigara izmariti toplama kampanyası ile birlikte sigaranın hem insan sağlığına hem de çevreye verdiği zararı bir kez daha gündeme getirerek bu konuda bir farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını kaydeden Arı, "Şehrimizi daha temiz yapmak için belediye ekiplerimiz gece gündüz sahada. Parklarımızı, mahallelerimizi, sokak ve caddelerimizi temiz tutmak için 24 saat boyunca çalışmalar yürütüyoruz. Fakat sadece belediye temizlik görevlilerinin çalışması ile bunu başarmamız mümkün değil. Bu konuda tüm halkımızın duyarlı davranması gerekiyor. Parklarımızda, sokak ve caddelerimizde çöp kutuları bulunmasına karşın yere atılan çöpler ve sigara izmaritleri bizleri üzüyor. Amacımız çevre temizliği bilinci oluşturmak, dikkat çekmek. Temizlik seferberliğine destek veren tüm hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyorum" dedi.



'SİGARA ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN EN BÜYÜK NEDENİ'



Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre; yol açtığı sağlık sorunları ile birlikte Türkiye'de her yıl 115 bin kişinin, dünyada ise her yıl 6 milyon kişinin ölümüne sebep olan sigara aynı zamanda çevre içinde büyük bir tehlike oluşturuyor. Çevre kirliliğinin en büyük nedenlerinden biri olarak gösterilen sigara izmaritleri, çevrede kötü bire görüntü oluşturmakla kalmayıp, bitkiler, hayvanlar ve yer altı suları için bile tehdide neden oluyor.



Çevreye atılan sigara izmaritlerinin çevrede yol açtığı zararların bazıları şu şekilde;



"Öncelikle tütün tarımı sırasında kullanılan pestisitler toprak ve suya karışarak kirliliğe sebep olur. Dünyada her yıl 5 trilyon izmarit üretilirken, sigara ve diğer tütün ürünlerinin üretilmesi sırasında kullanılan yöntemler sebebiyle 2 milyon ton CO2 (karbondioksit) ve 5 milyon ton CH4 (metan gazı) atmosfere karışıyor. Sigaranın yapımında kullanılın kağıt ve paketlenmesi için kullanılan karton için binlerce ağaç kesiliyor. Her 3000 paket sigaranın kağıdı için 1 ağaç yok olmakta. Her yıl 1 milyon kuş yere atılan izmariti yuttuğu için ölüyor. Ülkemizde meydana gelen orman yangınlarının yaklaşık yarısına sigara izmariti sebep oluyor. Sigara filtrelerinde bulunan selüloz asetat ve plastik maddeler parçalanmadıkları için doğada uzun süre kalıyor." - NEVŞEHİR