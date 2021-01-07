Nevşehir Belediyesinden su faturalarına yüzde 10 indirim - Son Dakika

Nevşehir Belediye Meclisi, Mart ayına kadar içme suyuna yüzde 10 indirim yapma kararı aldı.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı yaptığı açıklamada, sosyal belediyeciliğin gereği toplumun yanında olmaya gayret ettiklerini belirterek yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle halka sağlanan desteklerin kesintisiz sürdüğünü söyledi.

Arı, bu kapsamda Nevşehir Belediye Meclisi'nce Ocak-Şubat-Mart aylarında konut ve işyerlerinde kullanılan içme suyu bedellerinde yüzde 10 indirim yapılmasının kararlaştırdığını açıkladı.

Su faturalarında uygulanacak olan indirimin 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren gerçekleşen tüketimlere yansıtılacağını ifade eden Arı, "Şehrimizin 30-40 yıllık içme suyu altyapısını yenilemek için çaba gösterip milyonlarca liralık yatırım yaparken vatandaşlarımıza bir nebzede olsun destek olabilmek için böyle bir indirim kararı aldık. Halkımıza hayırlı olsun" dedi. - NEVŞEHİR