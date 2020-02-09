Nevşehir Belediyesinden taraftarlara süt ve simit ikramı - Son Dakika
Son Dakika Spor Nevşehir Belediyesinden taraftarlara süt ve simit ikramı - Son Dakika Spor

Nevşehir Belediyesinden taraftarlara süt ve simit ikramı

7 saat önce

Nevşehir Belediyesi tarafından Nevşehir Belediye Spor-Yozgatspor müsabakası öncesinde taraftarlara sıcak süt ve simit ikramında bulunuldu.

Nevşehir Belediyesinden taraftarlara süt ve simit ikramı, System.String[]

Nevşehir Belediyesi tarafından Nevşehir Belediye Spor- Yozgatspor müsabakası öncesinde taraftarlara sıcak süt ve simit ikramında bulunuldu.


TFF 3. Lig 3. Grup'ta yer alan Nevşehir Belediye Spor ligin 22. haftasında Yozgatspor'u Gazi Stadı'nda konuk etti.


İki komşu ilin takımını karşı karşıya getiren müsabaka öncesinde hava sıcaklığının sıfırın altında 9 dereceye kadar düşmesi ile birlikte Nevşehir Belediyesi harekete geçti.


Belediye Başkanı Rasim Arı'nın talimatıyla Nevşehir Belediyesi aşçıları tarafından kaynatılan yaklaşık 200 litre süt ve beraberinde hazırlanan simitler Nevşehir Belediye Spor hem de rakip takım Yozgatspor taraftarlarına ikram edildi.


Taraftarlar, belediye görevlilerince kurulan stantlarda dağıtımı gerçekleştirilen sıcak süt ve simit ikramından dolayı Belediye Başkanı Rasim Arı'ya teşekkür etti.


Takımlarını desteklemek için Yozgat'tan gelerek Gazi Stadı'nda kendilerine ayrılan bölümde maçı izleyen Yozgatsporlu taraftarlar, "Bizler Nevşehir ve Yozgat iki ebedi dost ve ezeli rakibiz. Maç öncesinde ev sahipliğinden ve yaptığı jestten dolayı Belediye Başkanı Rasim Arı ve tüm Nevşehir Belediye Spor yöneticilerine teşekkür ederiz." dedi. - NEVŞEHİR

Yozgatspor, Rasim Arı, Nevşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 05:29 Kaynak: İHA
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