Nevşehir Belediyesinden tüm etkinliklerin ertelemesi kararı - Son Dakika

Nevşehir Belediyesi, 14 Mart Cumartesi günü itibariyle ikinci bir duyuruya kadar tüm sanatsal etkinlik ve kursların ertelendiğini bildirdi.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sportif faaliyetler ile meslek kursları, konser, tiyatro sanatsal etkinliklerin bir süre ertelendiği belirtildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Rasim Arı şunlar kaydetti:



"Hamdolsun, ciddi bir şey yok ama yine de bir tedbir almanın daha doğru olduğunu düşündük. Her türlü önlemi en titiz şekilde alıyoruz. Fakat yine de sizleri düşündüğümüz için belediye bünyesinde sizlere sunduğumuz tüm eğitim kurslarımızı, kültürel, sanatsal faaliyetlerimizi ve spor etkinliklerimizi bir süre erteleme kararı aldık."