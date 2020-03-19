Nevşehir Belediyesinden yaşlı, engelli ve kronik hastalar için alışveriş hizmeti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nevşehir Belediyesinden yaşlı, engelli ve kronik hastalar için alışveriş hizmeti - Son Dakika

Nevşehir Belediyesinden yaşlı, engelli ve kronik hastalar için alışveriş hizmeti

13 dakika önce

Yozgat ve Nevşehir belediyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evinden dışarı çıkamayan yaşlı, engelli ve kronik hastalara yönelik alışveriş hizmeti sunuyor.

Yozgat ve Nevşehir belediyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evinden dışarı çıkamayan yaşlı, engelli ve kronik hastalara yönelik alışveriş hizmeti sunuyor.

Nevşehir

Nevşehir'de de yaşlı, kronik hasta ve engellilerin ihtiyaçlarının giderilmesi için belediye bünyesinde bir ekip oluşturuldu.

Belediyeye telefonla ulaşan vatandaşlar, adreslerini vererek alışveriş için yardımcı ekip talebinde bulunuyor.

Başvuruda belirtilen adrese gelen zabıta ekipleri, alışveriş listesi ve bedelini aldıktan sonra en yakın marketten talep edilen ürünleri alıp teslim ediyor.

Uygulamayla ilgili açıklamada bulunan zabıta komiseri Zeki Tükel, her koşulda mağdur vatandaşlara yardımcı olduklarını, son dönemde tüm dünyada etkili olan koronavirüs nedeniyle sokağa çıkması riskli olan vatandaşların taleplerini karşılamak için çalıştıklarını ifade etti.

Emek Mahallesi'ndeki evinde tek başına yaşayan 66 yaşındaki Ayşe Başbuğ da kendilerine sunulan hizmetten dolayı yetkililere teşekkür ederek, "Yalnız yaşadığım için başlatılan uygulamayı duydum. Acaba gerçek mi diye denemek için aradım. Apartmandan komşularımız da yardımcı olur ama kimseyi rahatsız etmek istemem. Çok güzel bir hizmet." diye konuştu.

Nevşehir Belediyesinden yaşlı, engelli ve kronik hastalar için alışveriş hizmeti

Nevşehir, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 02:03 Kaynak: AA

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