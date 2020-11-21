Nevşehir Belediyesinin 3 eski çalışanı tutuklandı - Son Dakika

Nevşehir Belediyesinin 3 eski çalışanı tutuklandı

21.11.2020 23:55
Nevşehir Belediyesinin 3 eski çalışanı tutuklandı, System.String[]

Nevşehir'de belediyenin bazı eski personellerine yönelik yürütülen "rüşvet ve yolsuzluk" soruşturması kapsamında 3 kişi tutuklandı.

Nevşehir'de belediyenin bazı eski personellerine yönelik yürütülen "rüşvet ve yolsuzluk" soruşturması kapsamında 3 kişi tutuklandı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca, 2628 sayılı 'Mal bildiriminde bulunulması, rüşvet ve yolsuzluklara mücadele' kanunu kapsamında 2019 yılından beri yürütülen soruşturmada, bugüne kadar 39 kişinin ifadesine başvurulmuş, Nevşehir Belediyesinin eski çalışanları olan şüpheliler M.U, H.U, B.G, C.H.U, arama ve el koyma kararı uyarınca ev araması yapılarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheliler, Cumhuriyet Başsavcılığımızca ifadelerini alınarak tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir. Mahkemece, şüpheliler, M.U, B.H, ve C.G.U'nun tutuklanmalarına, H.U'nun ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasıyla karar verilmiştir."

Cumhuriyet, Yolsuzluk, Nevşehir, Rüşvet, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nevşehir Belediyesinin 3 eski çalışanı tutuklandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Acun Ilıcalı, MasterChef yarışmacısı Uğur Yılmaz Deniz'i kovdu "Yasaktan haberim yoktu" diyen yaşlı kadın, ceza yemekten kurtulamadı Sokak kısıtlamasına dakikalar kala yasa boğan ölüm! Baba, 18 yaşındaki oğlunun cenazesi başında sinir krizi geçirdi Uyuşturucu kullanmak için girdiği inşaatta 4 metrelik çukura düşen genç kadının sigara isteği herkesi şaşırttı Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı çete lideri Polonyalı güzel ülkesine getirildi Domuz bağı cinayetinde dayı-yeğen, yaşlı kadını 600 TL ve 1 çuval fındık için öldürmüş "İnançsız insan vicdanlı değildir" diyen Öykü Gürman'a Ateizm Derneği'nden tepki Tedavisine evde devam edilen Mehmet Ali Erbil'den yeni fotoğraf
Yasemin Allen yeni imajını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı Yasemin Allen yeni imajını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı         
23:01
Çorbacıda masaya servis tartışması, taşlı sopalı kavgaya dönüştü Çorbacıda masaya servis tartışması, taşlı sopalı kavgaya dönüştü         
22:14
Tuğba Özerk'ten Nusret'e bomba gönderme: Kolpacı 75 kuruş yardım yapmıyor Tuğba Özerk'ten Nusret'e bomba gönderme: Kolpacı 75 kuruş yardım yapmıyor         
21:53
Sağlık Bakanı Koca, İstanbullulara güzel haberi verdi: Vaka artış hızı kontrol altına alındı Sağlık Bakanı Koca, İstanbullulara güzel haberi verdi: Vaka artış hızı kontrol altına alındı         
20:52
Ahmet Davutoğlu'ndan randevu talebini reddeden Bahçeli'ye Kürtçe cevap Ahmet Davutoğlu'ndan randevu talebini reddeden Bahçeli'ye Kürtçe cevap         
20:43
Emre Belözoğlu, Ömer Faruk'un oyuna girdiğini görünce ayağa kalkıp alkışladı Emre Belözoğlu, Ömer Faruk'un oyuna girdiğini görünce ayağa kalkıp alkışladı         
18:52
İsveç'te kritik görevdeki Türk asıllı subay, esrarengiz bir biçimde kayboldu İsveç'te kritik görevdeki Türk asıllı subay, esrarengiz bir biçimde kayboldu         
16:43
Trenin ucu bucağı görünmüyor! Ermenilerden ele geçirilen tank ve toplar Bakü'ye götürüldü Trenin ucu bucağı görünmüyor! Ermenilerden ele geçirilen tank ve toplar Bakü'ye götürüldü         
14:55
Kısıtlama öncesi Konyaaltı Sahili turistlere kaldı, kent sakinleri de fotoğraf çekinmekle yetindi Kısıtlama öncesi Konyaaltı Sahili turistlere kaldı, kent sakinleri de fotoğraf çekinmekle yetindi         
14:30
FETÖ üyesi olmakla suçlanan İYİ Parti Rize İl Başkanı: Elinde belge olup savcılığa vermeyen şerefsizdir FETÖ üyesi olmakla suçlanan İYİ Parti Rize İl Başkanı: Elinde belge olup savcılığa vermeyen şerefsizdir         
14:09
Fuhuş için kurulan gizli geçitleriyle nam salan bölgenin kaderi değişiyor Fuhuş için kurulan gizli geçitleriyle nam salan bölgenin kaderi değişiyor         
12:21
1 Aralık'ta kış lastiği uygulaması başlıyor, kurala uymayana 885 TL ceza kesilecek 1 Aralık'ta kış lastiği uygulaması başlıyor, kurala uymayana 885 TL ceza kesilecek         
12:17
Köyde hurda Anadol'lara hayat veriyor: 2 bin liraya alıp restore ettikten sonra 11 bin liraya satıyor Köyde hurda Anadol'lara hayat veriyor: 2 bin liraya alıp restore ettikten sonra 11 bin liraya satıyor         
11:29
Bahçesine fidan dikerken 6. yüzyıla ait kilise buldu Bahçesine fidan dikerken 6. yüzyıla ait kilise buldu         
11:05
Vatandaşların kısıtlamayı yanlış anladığı kentimizde in cin top oynuyor Vatandaşların kısıtlamayı yanlış anladığı kentimizde in cin top oynuyor         
10:55
Sahte pasaportla yurt dışına kaçmaya çalışan PKK'lı kadın terörist böyle yakalandı Sahte pasaportla yurt dışına kaçmaya çalışan PKK'lı kadın terörist böyle yakalandı         
10:25
Dolandırıldığını sanıp kamera kayıtlarını izledi, iş yerinin soyulduğunu fark etti Dolandırıldığını sanıp kamera kayıtlarını izledi, iş yerinin soyulduğunu fark etti         
10:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2020 23:58:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Nevşehir Belediyesinin 3 eski çalışanı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei