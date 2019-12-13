Nevşehir Belediyesinin "Hizmet Seferberliği" uygulaması sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nevşehir Belediyesinin 'Hizmet Seferberliği' uygulaması sürüyor - Son Dakika

Nevşehir Belediyesinin "Hizmet Seferberliği" uygulaması sürüyor

6 saat önce

Nevşehir Belediyesi tarafından başlatılan "Hizmet Seferberliği" uygulaması kapsamında 350 Evler Mahallesi'nde çalışma yapıldı.

Nevşehir Belediyesinin

Nevşehir Belediyesi tarafından başlatılan "Hizmet Seferberliği" uygulaması kapsamında 350 Evler Mahallesi'nde çalışma yapıldı.


Belediyeden yapılan açıklamada, 26 Kasım'dan "Pırıl pırıl bir Nevşehir" sloganıyla başlanan uygulamanın kentteki farklı mahallelerde yürütüldüğü, bu kapsamda 350 Evler Mahallesi'ne sevk edilen ekiplerin, temizlik çalışmasının yanı sıra alt ve üst yapı eksiklerini tespit ederek onarım yaptığı belirtildi.


Açıklamada, sabah saatlerinde Dirikoç Camisi önünde buluşan Fen İşleri, Su ve Kanalizasyon, Destek Hizmetleri, Makine İşletme, Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler müdürlükleri ekiplerinin, yol kenarları ve parklarda bulunan ağaçları budayarak ot temizliği yaptığı bildirildi.


Çok sayıda belediye personeli ve iş makinesinin görev aldığı çalışmaları takip eden Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Erkut, mahalle muhtarı Salim Başbuğ ile birlikte mahalle esnafını ziyaret ederek talep ve önerilerini dinlerken, Belediye Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinin de ev ziyaretleri gerçekleştirdiği, ihtiyaç sahibi aileler de tespit edilerek belediyenin çeşitli hizmetlerine yönelik bilgilendirme yapıldığı kaydedildi.

Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:50 Kaynak: AA
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