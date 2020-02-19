Nevşehir Belediyespor: 0 Halide Edip Adıvarspor: 0

TFF 3.Lig 3.Grup mücadelesinde Nevşehir Belediyespor, Gazi Stadyumunda konuk ettiği Halide Edip Adıvarspor le 0-0 berabere kaldı.



TFF 3.Lig 3.Grup mücadelesinde Nevşehir Belediyespor Gazi Stadyumunda Halide Edip Adıvarspor ile karşılaştı. Maçın ilk yarısında üstün bir oyun sergileyen Nevşehir Belediyespor ilk yarıda arzu ettiği golü bulamayınca maçta ilk yarı 0-0 sona erdi.



Maçın ikinci yarısı orta saha mücadelesi ile geçerken Nevşehir Belediyespor maçın son dakikalarında mutlak gol fırsatından yararlanamayınca maçta 90 dakika 0-0 eşitlikle sona erdi.



Nevşehir Belediyespor'un Gazi Stadyumundaki mücadelesini Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, MHP İl Başkanı İlhan Kaya, Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Esat Özaltın'ın yanı sıra yaklaşık 2 bin taraftar takip etti.



Bu sonucun ardından Nevşehir Belediyespor 39 puan ile ikinci sıradaki yerini korurken ligin 25.haftasında 23 Şubat Pazar günü ligde son sırada bulunan Malatya Yeşilyurtspor ile deplasmanda karşılaşacak. - NEVŞEHİR