Nevşehir Belediyespor: 1-1

MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Kızılcabölükspor evinde Nevşehir Belediyespor'la 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golünü 16'ncı dakikada Semih Mustafa kaydetti. Konuk takımın golünü 30'uncu dakikada penaltıdan Emrah attı. Bu sonuçla Kızılcabölükspor 13 puana, Nevşehir temsilcisi 15 puana yükseldi.

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