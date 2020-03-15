Nevşehir Belediyespor: 1 Batman Petrolspor: 1

TFF 3.Lig 3. Grup mücadelesinde Nevşehir Belediyespor, Batman Petrolspor ile 1-1 beraber kaldı.



TFF 3. Lig 3. Grup mücadelesinde Gazi Stadyumunda Nevşehir Belediyespor, Batman Petrolspor ile karşılaştı. Seyircisiz oynanan maç öncesinde her iki takım futbolcuları ve maçın hakemleri maç öncesinde ellerini dezenfekte ederken seremoni de ise takımlar tokalaşmadı. Maçın ilk yarısı orta saha mücadelesi şeklinde geçerken konuk ekip Batman Petrolspor maçın 24. dakikasında Berkay'ın kaydettiği gol ile maçta 1-0 öne geçti. Bu dakikadan sonra Nevşehir Belediyespor yakaladığı pozisyonlardan yararlanamayınca maçta ilk yarı Batman Petrolspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Maçın ikinci yarısında Nevşehir Belediyespor, Batman Petrolspor kalesine gol için yüklenirken 72. dakikada Nevşehir Belediyespor'dan Mehmet Tosun ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyundan atıldı. 10 kişi kalan ev sahibi ekip Nevşehir Belediyespor 84. dakikada Yasin Dülger'in kaydettiği gol ile maçta 1-1 eşitliği sağladı. Bu dakikadan sonra başka gol olmayınca maç 1-1 eşitlikle sona erdi.



Bu sonucun ardından Nevşehir Belediyespor 42 puan ile 4.sıraya gerilirken Batman Petrolspor ise 28 puan ile 17.sırada kaldı. - NEVŞEHİR