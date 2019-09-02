Son Dakika Haberleri: Nevşehir belediyespor: 1 - Diyarbekirspor: 1
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Nevşehir belediyespor: 1 - Diyarbekirspor: 1

2 saat önce

TFF 3. Lig 3. Grup mücadelesinde Nevşehir Belediyespor ligin ilk haftasında kendi sahasında Diyarbekirspor'u konuk etti.

Nevşehir belediyespor: 1 - Diyarbekirspor: 1, System.String[]

Müsabaka maçın ikinci yarısında atılan karşılıklı goller ile 1-1 berabere bitti.

Nevşehir Gazi Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, MHP İl Başkanı İlhan Kaya, Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Esat Özaltın, Belediye Başkan Yardımcıları ve protokol üyelerinin yanı sıra yaklaşık 3 bin taraftar takip etti.

Müsabaka öncesinde Belediye Başkanı Rasim Arı'ya sevgi gösterilerinde bulunan kırmızı beyazlı taraftarlar uzun süre 'Büyük Başkan Şampiyon Yap Bizi' şeklinde slogan attı.

İlhami Aktaş, Rasim Arı, Nevşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 08:44 Kaynak: Bültenler
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