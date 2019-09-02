Nevşehir belediyespor: 1 - Diyarbekirspor: 1

Müsabaka maçın ikinci yarısında atılan karşılıklı goller ile 1-1 berabere bitti.
Nevşehir Gazi Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, MHP İl Başkanı İlhan Kaya, Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Esat Özaltın, Belediye Başkan Yardımcıları ve protokol üyelerinin yanı sıra yaklaşık 3 bin taraftar takip etti.
Müsabaka öncesinde Belediye Başkanı Rasim Arı'ya sevgi gösterilerinde bulunan kırmızı beyazlı taraftarlar uzun süre 'Büyük Başkan Şampiyon Yap Bizi' şeklinde slogan attı.