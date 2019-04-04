Son Dakika Haberleri: Nevşehir Belediyespor :1 Gebzespor : 1

Nevşehir Belediyespor :1 Gebzespor : 1

29 dakika önce

TFF 3. Lig 1.grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, Gazi Stadyumunda konuk ettiği Gebzespor ile 1-1 berabere kaldı.

Nevşehir Belediyespor :1 Gebzespor : 1, System.String[]

TFF 3.Lig 1.Grup mücadelesinde Nevşehir Belediyespor, grupta 15.sırada yer alan Gebzespor'u Gazi Stadyumunda konuk etti. Maçın ilk yarısına hızlı başlayan Nevşehir Belediyespor aradığı golü bulamazken Gebzespor ise kontra ataklar ile Nevşehir Belediyespor kalesinde gol aradı.

Karşılaşmanın ilk yarısında her iki takımda aradığı golü bulamayınca ilk 45 dakika 0-0 sona erdi.

Müsabakanınikinci yarısında daha istekli bir oyun sergileyen Nevşehir Belediyespor.69. Dakikada Tunç Murat Behram'ın kaydettiği gol ile 1-0 öne geçti.

Nevşehir Belediyespor aradaki farkı artırmak için Gebzespor kalesine yüklenirken Gebzespor 86. dakikada Tugay Keleş'in kaydettiği gol ileberaberliği sağladı.

Karşılaşmanınuzatma dakikalarında başka gol olmayınca maç1-1sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 08:12 Kaynak: Bültenler

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