Son Dakika Haberleri: Nevşehir Belediyespor: 1 Nazilli Belediyespor: 2

Nevşehir Belediyespor: 1 Nazilli Belediyespor: 2

46 dakika önce

TFF 3.Lig 1.Grup mücadelesinde Nevşehir Belediyespor, Nazilli Belediyespor'a 2-1 mağlup oldu.

Nevşehir Belediyespor: 1 Nazilli Belediyespor: 2, System.String[]
TFF 3.Lig 1.Grup mücadelesinde Nevşehir Belediyespor, Nazilli Belediyespor'a 2-1 mağlup oldu.

TFF 3.Lig 1.Grup müsabakasında Nevşehir Belediyespor Gazi Stadyumunda Nazilli Belediyespor'u konuk etti. Maça hızlı başlayan taraf ev sahibi ekip Nevşehir Belediyespor maçın henüz 7.dakikasında Ahmet Can Arık'ın kaydettiği gol ile maçta 1-0 öne geçti. Maç bu dakikadan sonra karşılıklı ataklarla devam ederken ilk yarı da Nevşehir Belediyespor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçın ikinci yarısında Nazilli Belediyespor maçın 61.dakikasında Sergen'in kaydettiği gol ile maçta eşitliği sağlarken 73.dakikada ise Görkem'in kaydettiği gol ile maçta 2-1 öne geçti. Maçın 90.dakikasında Nazilli Belediyespor'dan Görkem kırmızı kart ile atılırken Nevşehir Belediyespor'dan ise Uğur Durmuş yedek kulübesinde maçın hakemine itirazının ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart ile sahadan atıldı. Maçın son dakikalarında ise Nevşehir Belediyespor gol için yüklense de aradığı golü bulamayınca maç Nazilli Belediyespor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 06:33 Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Nazilli, Nevşehir, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İYİ Partili Belediye Başkan Adayı, Kaçak Yapılan Otelinin Yıkılmaması İçin Yolu Kapattı İlk Gol Geldi! Galatasaray, Kasımpaşa Deplasmanında

Göztepe, Deplasmanda Kayserispor'a Mağlup Oldu: 2-1 Trabzonspor, Evinde Aytemiz Alanyaspor'a Mağlup Oldu: 2-0
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.2.2019 19:19:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nevşehir Belediyespor: 1 Nazilli Belediyespor: 2
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]