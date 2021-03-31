STAT: Nevşehir Gazi
HAKEMLER: Hasan Kaçar, Nurettin Taşkesen, Serdar İlaNEVŞEHİR BELEDİYESPOR: Onur, İsmail, Efe, Muhammet (Dk. 84 Emre), Erhan, Mehmet, Hamza (Dk. 60 Mustafa), Ahmet (Dk. 78 Furkan Mızrak), Fatih, Buğra (Dk. 60 Muhammed Furkan Işık), İlyas1877 ALEMDAĞSPOR: Muzaffer, Sertaç (Dk. 82 Cenkay), Caner, Çağlar, Fırat, Alperen, (Dk. 69 Ertuğrul), Yusuf, Apdülsamet, Saim, Erhan, OğuzhanGOLLER: Dk. 62 İlyas, Dk. 90 Mustafa (Nevşehir Belediyespor) - Dk. 66 Alperen (1877 Alemdağspor)
SARI KARTLAR: Buğra (Nevşehir Belediyespor) - Mustafa Marangöz Teknik sorumlu (1877 Alemdağspor)
Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, kendi sahasında karşılaştığı Alemdağspor'u 2-1 yendi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Nevşehir Belediyespor - 1877 Alemdağspor: 2-1 - Son Dakika Spor