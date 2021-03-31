Nevşehir Belediyespor: 2 Alemdağspor: 1

Misli.com 3.Lig 1.Grup mücadelesinde Nevşehir Belediyespor Gazi Stadyumunda konuk ettiği Alemdağspor'u son dakikada bulduğu gol ile 2-1 mağlup etti.

Misli.com 3.Lig 1.Grup mücadelesinde Gazi Stadyumunda Nevşehir Belediyespor, Alemdağspor'u konuk etti. İlk yarısının golsüz sona erdiği maçta Nevşehir Belediyespor 62.dakikada İlyas Ural'ın kaydettiği gol ile maçta 1-0 öne geçti. 67.dakikada konuk ekip Alemdağspor Alperen Bektaş'ın kaydettiği gol ile maçta 1-1 eşitliği sağladı. Bu dakikadan sonra daha atak oynayan Nevşehir Belediyespor maçın uzatma dakikalarında Fatih Kıran'ın kaydettiği gol ile maçı 2-1 kazandı.

Gazi Stadyumunda oynanan mücadeleyi Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Esat Özaltın ve TFF tarafından akredite edilen kişiler takip etti. - NEVŞEHİR