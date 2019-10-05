Son Dakika Haberleri: Nevşehir Belediyespor: 2 Modafenspor: 0
Son Dakika Spor Haber

Nevşehir Belediyespor: 2 Modafenspor: 0

1 saat önce

TFF 3.Lig 3.Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, Gazi Stadyumunda konuk ettiği Modafenspor'u 2-0 mağlup etti.

Nevşehir Belediyespor: 2 Modafenspor: 0, System.String[]

TFF 3.Lig 3.Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, Gazi Stadyumunda konuk ettiği Modafenspor'u 2-0 mağlup etti.


TFF 3.Lig 3.Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, Gazi Stadyumunda Modafenspor'u konuk etti. Maçın ilk yarısında Nevşehir Belediyesporlu futbolcular yakalamış olduğu pozisyonları değerlendiremeyince maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Maçın ikinci yarısında da daha istekli oyun sergileyen Nevşehir Belediyespor gol arayan taraf olurken konuk ekip Modafenspor ise kontra ataklar ile gol aradı. Maçın 66 ve 67.dakikalarında Modafensporlu Batuhan 1 dakika arayla iki sarı kart görmesinin ardından Modafenspor 67.dakikadan itibaren sahada 10 kişi mücadele etmek zorunda kaldı. Nevşehir Belediyespor 78.dakikada kaptan Ergün'ün kaydettiği kafa golü maçta 1-0 öne geçerken maçın 85.dakikasında Nevşehir Belediyespor Emre Fırtına'nın kaydettiği gol ile maçta 2-0 öne geçti. Maçın bu dakikasından sonra başka gol olmayınca Nevşehir Belediyespor sahadan 2-0 galip ayrıldı.


"Nevşehir Belediyespor Başkanı Arı, taraftarlar maç izledi"


Nevşehir Belediyespor'un Gazi Stadyumunda Modafenspor ile oynadığı karşılaşmayı Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı açık tribünde Meterisliler Taraftar grubu ile izledi. Belediye Başkanı Rasim Arı taraftarlar ile birlikte Nevşehir Belediyespor'u desteklemesi büyük ilgi gördü.


Nevşehir Belediyesporlu futbolcular maç sonunda ise galibiyeti Nevşehir Belediyesporlu taraftarlar ile birlikte kutladı. - NEVŞEHİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Modafenspor, Nevşehir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 05:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


TFF yöneticisi Selim Soydan'dan Fenerbahçe maçında penaltı tepkisi!
Galatasaraylı futbolcu Seri gıda zehirlenmesi geçirdi Selim Soydan'dan çok konuşulan kare için açıklama: Doğal bir tepkiydi Beşiktaş'ta Gökhan Gönül şoku! Alanya maçında yok

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2019 19:15:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nevşehir Belediyespor: 2 Modafenspor: 0
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]