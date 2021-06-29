Nevşehir Belediyespor 2 oyuncuyu renklerine bağladı

TFF 3. Lig ekiplerinden Nevşehir Belediyespor, 2 oyuncu transfer etti.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, TFF 3 Lig'e gelecek sezon iddialı girmek isteyen kırmız-beyazlı ekip, Yalovaspor'dan kanat oyuncusu Cemal Doğu ile Cizrespor'da forma giyen defans oyuncusu Burak Koçer'i renklerine bağladı.

Futbolcular, kulüp Başkanı Nafiz Dirikoç ile sözleşmeyi imzaladı.

İmza töreninin ardından Nevşehir Belediyespor formasını giyen Cemal Doğu, kulübe transfer olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu, sahada vereceği mücadeleyle takıma faydalı olmak için çabalayacağını belirtti.

Burak Koçer de Nevşehir ekibin bir parçası olmanın heyecan verici olduğunu, takımın ve taraftarın beklentilerini karşılamak için ter dökeceğini söyledi.

Kulüp başkanı Dirikoç ise teknik heyetin raporu doğrultusunda transfer komitesi tarafından oluşturulan liste dahilinde oyuncularla anlaşmak için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Taraftarın, gurur duyacağı bir takım oluşturacaklarını dile getiren Dirikoç, "Önemli olan birlik beraberlik. Beraberlik olduğu sürece de Nevşehir Belediyespor daha iyi yerlerde olacaktır. Bizi üst seviyelere taşıyacak karakterli, azimli, heyecanlı ve en önemlisi takım ruhu ve disiplinine uyumlu bir oyuncu grubu oluşturacağız." diye konuştu.