Nevşehir Belediyespor: 3-2

OSMANİYE/ DHA

STAT: 7 Ocak

HAKEMLER: Cihan Ölmez (xx), Muhammed Yıldız (xx), Umut İncili (xx)

GOLLER: Dk.2 Ahmet Baykal, Dk.43 Samet Dağlı, Dk.65 Mustafa Öztürk (Osmaniyespor), Dk.51 Sinan Uzun, Dk.68 Ziya Şakar ( Nevşehir Belediyespor)

SARI KARTLAR: Dk.54 Recep Kalkan, Dk.74 Emre Gemici, Dk. 88 Youssef Yeşilmen, Dk. 90+1 Muhammet Ali Kurt (Nevşehir Belediyespor), Dk.79 Kerim Bölük (Osmaniyespor)

KIRMIZI KART: Dk.70 Hamit Bayraktar (Osmaniyespor FK), Dk. 88 Berke Bıyık (Nevşehir Belediyespor)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Osmaniyespor FK, 20'nci hafta karşılaşmasında sahasında konuk ettiği Nevşehir Belediyespor'u 3-2 yendi. 7 Ocak Stadı'nda saat 13.30'da başlayan maçı, Cihan Ölmez, Muhammet Yıldız ve Umut İncili hakem üçlüsü yönetti. Çok sayıda taraftarın izlediği karşılaşmanın ilk yarısının 2'nci dakikasında Osmaniyesporlu Ahmet Baykal topu filelere göndererek ilk golü kaydetti. Ardından Samet Dağlı 43'üncü dakikada skoru 2-0 yapan golü filelerle buluşturdu. İkinci yarıda oyuna giren Nevşehirsporlu Sinan Uzun, 51'inci dakikada attığı golle skoru 2-1 yaptı. Osmaniyespor FK oyuncusu Mustafa Öztürk 65'inci dakikada skoru 3-1, ardından Nevşehirli Ziya Şakar durumu 3-2 yapan golu kaydetti. Osmaniyespor oyuncusu Hamit Bayraktar 70'inci dakikada, Nevşehirspor oyuncusu Berke Bıyık ise 88'inci dakikada kırmızı kart ile oyun dışı kaldılar. Sarı yeşilli ekibin 3-2 üstünlüğü ile sona eren karşılaşma sonunda Osmaniyespor puanını 29'a yükseltti.