Nevşehir Belediyespor: 3 Kozan Belediyespor: 0

TFF
3. Lig. 1. Grupta mücadele eden Nevşehir
Belediyespor Gazi Stadyumunda konuk ettiği Kozan
Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
TFF 3. Lig 1. Grup mücadelesinde Nevşehir Belediyespor, Kozan Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmasının 2.dakikasında Serdar Yazıcı
ile maçta 1-0 öne geçen Nevşehir Belediyespor maçın 5. dakikasında ise Tita'nın kaydettiği gol ile skoru 2-0 yaptı. Maçın 39. dakikasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Tita'nın şutuyla Nevşehir Belediyespor maçta 3-0 öne geçmeyi başardı. Maçın bu dakikasından sonra mücadele karşılıklı ataklar ile devam ederken maçın ilk yarısı da Nevşehir Belediyespor'un 3-0 üstünlüğü ile sona erdi. Maçın ikinci yarısı karşılıklı ataklar ile geçilirken maçı Nevşehir Belediyespor ilk yarıda bulduğu 3 golle maçı 3-0 kazanmasını bildi.
Nevşehir Belediyespor karşılaşmasını, AK Parti
İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz
ve Yücel Menekşe
, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Teknik Direktör Mesut Bakkal
, AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı
, Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Yusuf Kaya
ve yaklaşık 2 bin taraftar izledi. - NEVŞEHİR