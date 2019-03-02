Son Dakika Haberleri: Nevşehir Belediyespor: 3 Kozan Belediyespor: 0

Nevşehir Belediyespor: 3 Kozan Belediyespor: 0

1 saat önce

TFF 3. Lig. 1. Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor Gazi Stadyumunda konuk ettiği Kozan Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Nevşehir Belediyespor: 3 Kozan Belediyespor: 0, System.String[]
TFF 3. Lig. 1. Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor Gazi Stadyumunda konuk ettiği Kozan Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

TFF 3. Lig 1. Grup mücadelesinde Nevşehir Belediyespor, Kozan Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmasının 2.dakikasında Serdar Yazıcı ile maçta 1-0 öne geçen Nevşehir Belediyespor maçın 5. dakikasında ise Tita'nın kaydettiği gol ile skoru 2-0 yaptı. Maçın 39. dakikasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Tita'nın şutuyla Nevşehir Belediyespor maçta 3-0 öne geçmeyi başardı. Maçın bu dakikasından sonra mücadele karşılıklı ataklar ile devam ederken maçın ilk yarısı da Nevşehir Belediyespor'un 3-0 üstünlüğü ile sona erdi. Maçın ikinci yarısı karşılıklı ataklar ile geçilirken maçı Nevşehir Belediyespor ilk yarıda bulduğu 3 golle maçı 3-0 kazanmasını bildi.

Nevşehir Belediyespor karşılaşmasını, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Teknik Direktör Mesut Bakkal, AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı, Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Yusuf Kaya ve yaklaşık 2 bin taraftar izledi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 04:38 Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Kozan, Nevşehir, Spor
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