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Nevşehir Belediyespor'a destek turları sürüyor

1 saat önce

Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Esat Özaltın ve Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Bektaş Demir, Ürgüp, Özkonak, Çalış ve Kalaba Belediye Başkanlarını ziyaret etti.

Nevşehir Belediyespor'a destek turları sürüyor, System.String[]

TFF 3. Lig temsilcimiz Nevşehir Belediyespor'da kulüp başkanı Esat Özaltın ve Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Bektaş Demir, Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Abdülkadir Macit, Çalış Belediye Başkanı Kazım Yılmaz ve Kalaba Belediye Başkanı Erdal Yorgancı'yı ziyaret etti. Ziyaretlerde belediye başkanlarına kulübün transfer çalışmaları ve yeni sezon hedefleri hakkında bilgiler veren Özaltın, Nevşehir Belediyespor'un Nevşehir'in önemli bir değeri olduğunu belirterek kentin tüm kesimlerinin desteği ile takımı üst liglere taşımayı amaçladıklarını ifade etti. Özaltın ayrıca belediye başkanlarını kulübün kupa ve lig maçlarına davet ederek kendilerine üzerlerinde isimlerinin yazılı olduğu kırmızı beyazlı kulübün formasını hediye etti.

Özaltın, aldıkları kombine biletlerle kulübe destek sağlayan Ürgüp, Özkonak, Çalış ve Kalaba Belediye Başkanlarına teşekkür etti.

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Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 08:59 Kaynak: Bültenler
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