Nevşehir Belediyespor, Arnavutköy Belediyespor hazırlıklarını tamamladı
31.10.2020 12:22
3. Lig 1. Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, Arnuvutköy Belediyespor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.
3. Lig 1. Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, Arnuvutköy Belediyespor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.
Ligin 6. hafta maçında Belediye Derincespor ile berabere kalarak bir puana razı olan kırmızı-beyazlılar, Pazar günü karşılaşacakları Arnavutköy Belediyespor karşısında üç puan almayı hedefliyor. Derincespor müsabakasının ardından hiç ara vermeden, Arnavutköy Belediye Spor karşılaşmasına hazırlanan Nevşehir Belediyespor ekibinde sakat ve cezalı futbolcu bulunmazken, Arnavutköy Belediyespor müsabakası için yapılan Kovid -19 testinde teknik heyet ve sporcularda virüse rastlanmadı. - NEVŞEHİR
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