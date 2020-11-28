Nevşehir Belediyespor - Artvin Hopaspor: 4-1

STAT: Nevşehir Gazi

HAKEMLER: Süleyman Bahadır, Yunus Doğan, Adem Mazlum

NEŞEHİR BELEDİYESPOR: Onur- İsmail, Efecan, Youssef (Dk.82 Serdar), Emrah (Dk.86 Hamza), Burak (Dk.76 Ahmet), Erhan, Hasan, Furkan, Muhammed, İlyasARTVİN HOPASPOR: Furkan- Fatih , Niyazi, Eray, Taner, Feyyaz, Doğukan (Dk. 85 Oğuzhan), Ufuk (Dk. 60 Doğan), Yücel (Dk. 68 Furkan Cinkaya), Tugay, GürayGOLLER: Dk. 32, Dk. 83 Emrah, Dk. 52 Burak, Dk. 87 Hamza (Nevşehir Belediyespor) - Dk. 39 Taner ( Artvin Hopaspor

SARI KARTLAR: İlyas (Nevşehir Belediyespor) - Niyazi, Doğukan (Artvin Hopaspor)

Misli.com. 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, sahasında Artvin Hopaspor'u 4-1 mağlup etti. Ev shibi ekibe galibiyeti getiren golleri 32 ve 83'üncü dakikalarda Emrah, 52'nci dakikada Burak ile 87'nci dakikada Hamza kaydetti. Konuk Artvin Hopaspor'un tek golü ise 39'uncu dakikada Taner'den geldi.