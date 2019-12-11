Son Dakika Haberleri: Nevşehir Belediyespor Başkan ve yöneticileri, Genel Sekreter Duru'yu ziyaret etti
Son Dakika Spor Nevşehir Belediyespor Başkan ve yöneticileri, Genel Sekreter Duru'yu ziyaret etti - Son Dakika Spor

Nevşehir Belediyespor Başkan ve yöneticileri, Genel Sekreter Duru'yu ziyaret etti

6 saat önce

Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Esat Özaltın, yönetim kurulu üyeleri ve Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu, İl Özel İdare Genel sekreteri Kamil Duru'yu ziyaret etti.

Nevşehir Belediyespor Başkan ve yöneticileri, Genel Sekreter Duru'yu ziyaret etti, System.String[]

Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Esat Özaltın, yönetim kurulu üyeleri ve Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu, İl Özel İdare Genel sekreteri Kamil Duru'yu ziyaret etti.


TFF 3. Lig 3. Grupta zirve mücadelesi veren Nevşehir Belediyespor'da Kulüp Başkanı Esat Özaltın, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı ve Kulüp Başkan Vekili İbrahim Yüzer, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Bektaş Demir, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu, İl Özel İdare Genel Sekreteri Kamil Duru'yu ziyaret etti. Ziyarette Duru'ya yeni görevinde başarılar dileyen yöneticiler ve teknik heyet, kendisine kulübün 50 numaralı formasını hediye etti.


Burada konuşan Kulüp Başkanı Esat Özaltın, takımın son durumu hakkında Duru'ya bilgiler verdi. Teknik heyette yapılan değişikliğin ardından takımın iyi bir hava yakaladığını ve son haftalarda aldığı galibiyetlerle zirve mücadelesine yeniden ortak olduğunu belirten Özaltın, hafta sonu deplasmanda oynayacakları Darıca Gençlerbirliği müsabakası ile ligin ilk devresini kapatacaklarını söyledi.


Nevşehir Belediyespor'u kuruluşunun 50. yılında bir üst lige taşımak istediklerini ve bunun için bütün şehir dinamiklerinin takıma sahip çıkması gerektiğini ifade eden Özaltın, "Arzulanan başarılara ulaşabilmemiz için hep birlikte şehrimize ve takımımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Başarı için şehrin kenetlenip bu takıma sahip çıkması şart. Herkes elinden geleni yaparsa takım hedeflerine daha kolay ulaşır. Bunun için biz yönetim olarak elimizden gelen gayreti göstereceğiz. İnşallah sezon sonunda da bir üst lige çıkarak şehrimize hak ettiği mutluluğu yaşatacağız." dedi. - NEVŞEHİR

Kamil Duru, Nevşehir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 10:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Beklenen oldu, dünyaca ünlü teknik adam kovuldu!
Kovulmasının üstünden 24 saat geçmeden yeni takımını buldu! G.Saray'a müjde! PSG'nin yıldızı bu akşam yok G.Saray'dan TFF patlaması! "Türkiye'yi ayağa kaldıracağız"

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 16:35:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nevşehir Belediyespor Başkan ve yöneticileri, Genel Sekreter Duru'yu ziyaret etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]