Nevşehir Belediyespor Çankaya Futbol kulübü hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Nevşehir Belediyespor Çankaya Futbol kulübü hazırlıklarına başladı

28.04.2021 08:15
Nevşehir Belediyespor Çankaya Futbol kulübü hazırlıklarına başladı, System.String[]

Nevşehir Belediyespor hafta sonunda karşılaşacağı Çankaya Futbol Kulübü hazırlıklarına bugün Teknik direktör Yusuf Tokuş Nezaretinde antrenman yaptı.

Misl,com 3. Lig 1. Gurup mücadele eden Temsilcimiz Nevşehir Belediyespor ligin son haftasında karşılaşacağı Çankaya Futbol Kulübü müsabakası için Narda bulunan Nevşehir Belediyespor tesislerinde hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Yusuf Tokuş Nezaretinde yapılan antremana Malatya Yeşilyurt Belediyespor müsabakasında sakatlanan Hasan Erbey ve İsmail Hacıhafızoğlu'nun yansıra Vedat Erçin Katılmadı.Kırmızı-beyazlılar ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman 5'e 2 top kapma, dar alanda paslaşma, kaleye şut, bire bir mücadele ile devam ederken, yarı alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.

TOKUŞ İŞİ SIKI TUTUYOR

Nevşehir Belefiyespor Teknik direktör Yusuf Tokuş ve ekibi Göreve geldiği Misl,com 3. Lig 1. Gurupta oynanan son 11 haftalarda 5 Mağlubiyet 4 Galibiyet ve 2 beraberlik alarak 14 puan topladı. Hafta sonu oynanan Malatya Yeşilyurt Belediyespor Müsabakasında üç puanı üç golle alan futbolcularını tebrik eden Tokuş. Oyuncularından Yeşilyurt maçını unutup hafta sonu oynanacak olan Çankaya Futbol Kulübü maçı için hazır olmalarını istedi.Ligin son haftasında 01.05.2021 cumartesi günü saat15:00' de gazi stadında oynanacak olan müsabaka için işi sıkı tutan Nevşehir Belediyespor'undeneyimli çalıştırıcı Tokuş, antrenman boyunca oyuncularıyla yakından ilgilenirken, bol bol antrenmanı keserek oyuncularının istediklerini sahaya yansıtmasını istedi. Tokuş oyuncularına antrenman boyunca uyarılarda da bulunmayı ihmal etmedi.

Nevşehir Belediyespor Çankaya Futbol kulübü hazırlıklarına başladı

Yeşilyurt, Nevşehir, Çankaya, Futbol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Nevşehir Belediyespor Çankaya Futbol kulübü hazırlıklarına başladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sınır ötesinde kirli plan! İki terör örgütü Türkiye'ye karşı birleşti, istihbarat deşifre etti Sınır ötesinde kirli plan! İki terör örgütü Türkiye'ye karşı birleşti, istihbarat deşifre etti Polis memuru tartıştığı kadın meslektaşını silahla vurarak öldürdü Polis memuru tartıştığı kadın meslektaşını silahla vurarak öldürdü Biden'ın  Biden'ın "soykırım" açıklamasını kınayan TBMM Kararı, Resmi Gazete'de: Yok hükmündedir Fransa'da Renault çalışanları yöneticileri fabrikada rehin aldı Fransa'da Renault çalışanları yöneticileri fabrikada rehin aldı Son Dakika: Kamuda çalışanlar için idari izin kararı! Bayram tatili 9 güne çıktı Son Dakika: Kamuda çalışanlar için idari izin kararı! Bayram tatili 9 güne çıktı Konsolosluğa ait otomobil tabela direğine çarptı: 4 ölü Konsolosluğa ait otomobil tabela direğine çarptı: 4 ölü Mohammed Alsaloussi'nin eski sevgilisi Chloe Loughnan çıktı Mohammed Alsaloussi'nin eski sevgilisi Chloe Loughnan çıktı Tam kapanma bankaların sistemini değiştirdi! Artık uzaktan kimlik tespiti yapılarak müşteri kabul edilebilecek Tam kapanma bankaların sistemini değiştirdi! Artık uzaktan kimlik tespiti yapılarak müşteri kabul edilebilecek
Oyuncu Savaş Özdemir, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan ayrıldı Oyuncu Savaş Özdemir, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan ayrıldı         
08:11
İsmail Balaban'a annesinden şoke eden telefon: Nişanlının adını ağzına alma, o tam bir yılan İsmail Balaban'a annesinden şoke eden telefon: Nişanlının adını ağzına alma, o tam bir yılan         
07:12
Tam kapanma yarın başlıyor! İçişleri Bakanlığı vatandaşın kafasını karıştıran tüm soruları yanıtladı Tam kapanma yarın başlıyor! İçişleri Bakanlığı vatandaşın kafasını karıştıran tüm soruları yanıtladı         
05:11
Tansiyon bir anda yükseldi! ABD ve İran gemileri kafa kafaya geldi, donanma uyarı ateşi açtı Tansiyon bir anda yükseldi! ABD ve İran gemileri kafa kafaya geldi, donanma uyarı ateşi açtı         
01:01
Vicdansızlığın böylesi! Korkunç intihar olayını film izler gibi izleyip telefonla kaydettiler Vicdansızlığın böylesi! Korkunç intihar olayını film izler gibi izleyip telefonla kaydettiler         
23:07
Son Dakika: Türkiye'de 27 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 346 kişi vefat etti, 43 bin 301 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 27 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 346 kişi vefat etti, 43 bin 301 yeni vaka tespit edildi         
21:20
Oyunculuk sevdası ağır basınca mesleği bıraktı! Burcu Biricik'in ilk işini duyanlar şaşkınlık yaşadı Oyunculuk sevdası ağır basınca mesleği bıraktı! Burcu Biricik'in ilk işini duyanlar şaşkınlık yaşadı         
18:03
Ünlü müzisyen Asım Ekren, son yolculuğuna sessiz sedasız uğurlandı Ünlü müzisyen Asım Ekren, son yolculuğuna sessiz sedasız uğurlandı         
18:03
Tam kapanmada camilere gidilebilecek mi? Soylu, herkesin merak ettiği soruya yanıt verdi Tam kapanmada camilere gidilebilecek mi? Soylu, herkesin merak ettiği soruya yanıt verdi         
17:12
Bakan Soylu'dan tam kapanmada alkol satışının yasak olmasına tek cümlelik yorum: Soru işareti söz konusu değil Bakan Soylu'dan tam kapanmada alkol satışının yasak olmasına tek cümlelik yorum: Soru işareti söz konusu değil         
16:25
Muhtarlara aşı müjdesini duyurmuştu! Erdoğan'dan kurmaylarına Muhtarlara aşı müjdesini duyurmuştu! Erdoğan'dan kurmaylarına "Süreci hızlandırın" talimatı         
16:24
Bağcılar'da komşusunu yakan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı! Olayın ardındaki detaylar çok başka Bağcılar'da komşusunu yakan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı! Olayın ardındaki detaylar çok başka         
15:57
Korona onları tamamen ele geçirdi! Yakılmak için sıra bekleyen cansız bedenler dünyayı dehşete düşürdü Korona onları tamamen ele geçirdi! Yakılmak için sıra bekleyen cansız bedenler dünyayı dehşete düşürdü         
15:23
Orhan Gencebay şarkısı söyleyen Aleyna Tilki'nin annesi, kızını gölgede bıraktı Orhan Gencebay şarkısı söyleyen Aleyna Tilki'nin annesi, kızını gölgede bıraktı         
14:35
"Karımın çamaşırlarını gördün" kavgasında kanlı son! Biri hapse, diğeri mezara girdi         
13:37
Halkı ikna etmek için kamera karşısında aşı olan oyuncu, 2 gün sonra hayatını kaybetti Halkı ikna etmek için kamera karşısında aşı olan oyuncu, 2 gün sonra hayatını kaybetti         
13:15
Sırra kadem basan 'Filozof' lakaplı Atakan Kayalar yeniden ortaya çıktı Sırra kadem basan 'Filozof' lakaplı Atakan Kayalar yeniden ortaya çıktı         
11:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2021 08:40:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Nevşehir Belediyespor Çankaya Futbol kulübü hazırlıklarına başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement