Nevşehir Belediyespor'da 5 futbolcunun korona virüs testi pozitif çıktı - Son Dakika

Nevşehir Belediyespor'da 5 futbolcunun korona virüs testi pozitif çıktı

17.10.2020 20:05
Nevşehir Belediyespor'da 5 futbolcunun korona virüs testi pozitif çıktı, System.String[]

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Nevşehir Belediyespor'da 5 futbolcunun korona virüs testi pozitif çıktı.

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Nevşehir Belediyespor'da 5 futbolcunun korona virüs testi pozitif çıktı.

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Nevşehir Belediyespor'da, yarın Nevşehir Gazi Stadyumu'nda oynanacak olan Diyarbekirspor A.Ş. maçı öncesinde yapılan korona virüs testleri sonrasında 5 futbolcunun korona virüs testi pozitif çıktı.

Nevşehir Belediyespor'da korona virüs testlerinin pozitif çıkan 5 futbolcunun tedavilerine başlandığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

Nevşehir Belediyespor'da 5 futbolcunun korona virüs testi pozitif çıktı

Nevşehir, Gazi, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Nevşehir Belediyespor'da 5 futbolcunun korona virüs testi pozitif çıktı - Son Dakika Spor

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