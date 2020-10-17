Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Nevşehir Belediyespor'da 5 futbolcunun korona virüs testi pozitif çıktı.
Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Nevşehir Belediyespor'da, yarın Nevşehir Gazi Stadyumu'nda oynanacak olan Diyarbekirspor A.Ş. maçı öncesinde yapılan korona virüs testleri sonrasında 5 futbolcunun korona virüs testi pozitif çıktı.
Nevşehir Belediyespor'da korona virüs testlerinin pozitif çıkan 5 futbolcunun tedavilerine başlandığı öğrenildi. - NEVŞEHİR
- Kaynak: İHA
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