Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Nevşehir Belediyespor'da 5 futbolcunun korona virüs testi pozitif çıktı.

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Nevşehir Belediyespor'da, yarın Nevşehir Gazi Stadyumu'nda oynanacak olan Diyarbekirspor A.Ş. maçı öncesinde yapılan korona virüs testleri sonrasında 5 futbolcunun korona virüs testi pozitif çıktı.

Nevşehir Belediyespor'da korona virüs testlerinin pozitif çıkan 5 futbolcunun tedavilerine başlandığı öğrenildi. - NEVŞEHİR