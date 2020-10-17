Nevşehir Belediyespor'da 5 oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Misli.com 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Nevşehir Belediyespor'da 5 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıktığı bildirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, gerçekleştirilen Kovid-19 testlerinde 5 futbolcuda pozitif vaka tespit edildiği belirtildi. Futbolcuların izolasyona alındığı ve tedavilerine başlandığı ifade edildi.
Nevşehir Belediyespor, ligin 5. hafta mücadelesinde yarın 14.30'da Gazi Stadı'nda Diyarbekirspor'u konuk edecek.
- Kaynak: AA
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