Nevşehir Belediyespor'da Balcıoğlu dönemi sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Nevşehir Belediyespor'da Balcıoğlu dönemi sona erdi - Son Dakika Spor

Nevşehir Belediyespor'da Balcıoğlu dönemi sona erdi

6 saat önce

Nevşehir Belediyespor teknik direktörü Uğur Balcıoğlu'nun sözleşmesinin feshedildiği bildirildi.

Nevşehir Belediyespor'da Balcıoğlu dönemi sona erdi, System.String[]

Nevşehir Belediyespor teknik direktörü Uğur Balcıoğlu'nun sözleşmesinin feshedildiği bildirildi.


Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Nevşehir Belediyespor'da, geçen yıl kasım ayında göreve getirilen Balcıoğlu'nun görevinin sona erdiği kaydedildi.


Açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Hafta sonu oynanan Gölcükspor müsabakası sonrasında yapılan yönetim kurulu toplantısında, teknik direktör Uğur Balcıoğlu ile yolların ayrılması kararı alınmış olup hocamızla karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesih etmiş bulunmaktayız. Balcıoğlu'na bugüne kadar kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Türkiye Futbol Federasyonu, Nevşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:56 Kaynak: AA
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