Nevşehir Belediyespor'un yeni başkanı Nafiz Dirikoç oldu

Nevşehir Belediyespor Kulübü Olağanüstü Genel Kurulunda, kulüp başkanlığına Belediye Başkan Yarımcısı Nafiz Dirikoç seçildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, TFF 3. Lig'de mücadele eden Nevşehir Belediyespor'da kulüp başkanlığını yürüten Esat Özaltın'ın istifasının ardından olağanüstü genel kurula gidildi.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda tek aday Dirikoç, kırımız beyazlı kulübün yeni başkanı seçildi.

Kulübün yeni yönetim kurulu, Furkan Feralan, Salih Dirikoç, Kenan İstekli, Süleyman Dinç, Aşkın Kızılbayrak, Ali Akkoç, Mehmet Elmacı, Bürol Güney, Hacı Güngör, Serdar Yılmaz, Hasan Öncül, Uğur Araz, Caner Çetinel ve İlhan Esenoğlu'dan oluştu.