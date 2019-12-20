Nevşehir Belediyespor'da defansa takviye - Son Dakika
Son Dakika Spor Nevşehir Belediyespor'da defansa takviye - Son Dakika Spor

Nevşehir Belediyespor'da defansa takviye

6 saat önce

TFF 3. Lig 3. Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, Bayburt İl Özel İdare Spor'dan stoper Ethem Pülgir ile anlaşma sağladı.

Nevşehir Belediyespor'da defansa takviye, System.String[]

TFF 3. Lig 3. Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, Bayburt İl Özel İdare Spor'dan stoper Ethem Pülgir ile anlaşma sağladı. Bursaspor ve Kayseri Erciyes ile Süper Lig tecrübesi de bulunan milli oyuncu, ligin 2. devresinde kırmızı beyazlı formayı giyecek.


TFF 2019-2020 sezonunun ilk devresinin kapanması ile birlikte kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız veren Nevşehir Belediyespor, ilk transferini defans hattına yaptı. Kırmızı beyazlı ekip ligin ilk devresinde TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Bayburt İl Özel İdare Spor forması giyen 1,87 boyunda ve 26 yaşındaki stoper Ethem Pilgir ile anlaştı.


Kariyerinde Bursaspor ve Kayseri Erciyes ile Süper Lig tecrübesi bulunan ve daha önce Türkiye U21 Milli Takım forması da giyen Ethem Pülgir, Kulüp Başkanı Esat Özaltın ve kulüp yöneticileri ile görüştükten sonra Nevşehir Belediyespor'un Nar tesislerini gezerek burada kendisini kırmızı beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeyi imzaladı.


Ligin ikinci devresinde Nevşehir Belediyespor'un defans hattındaki en önemli kozlardan biri olacak olan Ethem Pülgir, daha önce Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig'de 153 kez forma giydi. - NEVŞEHİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Ethem Pülgir, Nevşehir, Bayburt, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 10:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Erzurumspor'dan esprili Beşiktaş paylaşımı!
Roberto Carlos: Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı yeneceğinden eminim Çocuklarına şiddet uygulayan Yağmur Sarnıç'tan alınan velayet baba Emre Aşık'a verildi Galatasaray'da Şener, Seri, Lemina, Emre Mor, Jimmy Durmaz ve Nzonzi Göztepe maçında yok

Son Dakika Haberleri
16:46 Demir Grup Sivasspor kafilesi Ankara'ya gitti - Son Dakika Spor
16:30 Olcay Şahan'dan derbi yorumu! - Son Dakika Spor
16:30 SON DAKİKA | Hatayspor Hamidou Maiga ile yollarını ayırdı - Son Dakika Spor
16:30 Roberto Carlos, derbi favorisini açıkladı! "Atmosferi iyi bilirim..." - Son Dakika Spor
16:18 Şampiyonlar Kemerburgaz Kent Ormanı'nda buluşuyor - Son Dakika Spor
15:31 Erzurumspor'dan esprili Beşiktaş paylaşımı! - Son Dakika Spor
15:24 Roberto Carlos: Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı yeneceğinden eminim - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 16:50:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Nevşehir Belediyespor'da defansa takviye - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]