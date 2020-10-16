Nevşehir Belediyespor'da Diyarbekirspor maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

Nevşehir Belediyespor'da Diyarbekirspor maçı hazırlıkları sürüyor

16.10.2020 16:06
Nevşehir Belediyespor'da Diyarbekirspor maçı hazırlıkları sürüyor, System.String[]

NEVŞEHİR Belediyespor, evinde oynayacağı Diyarbekirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

NEVŞEHİR Belediyespor, evinde oynayacağı Diyarbekirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Hafta sonu sahasında oynayacağı Diyarbekirspor maçının hazırlıklarını Nar Beldesi'ndeki tesislerinde sürdüren Nevşehir Belediyespor, teknik direktör Mert Korkmaz yönetiminde çalıştı. Futbolcular antrenmanda ısınma, pas ve kondisyon çalışması yaptı. Diyarbekirspor maçını kazanmak istediklerini belirten Korkmaz, "Geçen hafta sonu deplasmanda Ofspor karşısında istemediğimiz bir skor ile 2-1 mağlup olduk. Biz tüm müsabakalarımızı kazanmak için çıkıyoruz. Ofspor müsabakasında her ne kadar mağlup olsak da sahada oyuncularımın sergilediği performans gelecek haftalar için bizlere umut verdi. Bu güzel oyunun üzerine koyarak cezalı, sakat ve test sonuçları pozitif çıkan arkadaşlarımızın aramıza yeniden katılmasıyla birlikte bambaşka bir Nevşehir Belediyespor izlettirmek istiyoruz. Bu açıdan oynayacağımız Diyarbekirpsor mücadelesinden 3 puan almak istiyoruz" dedi.


Nevşehir Belediyespor'da Diyarbekirspor maçı hazırlıkları sürüyor
Nevşehir Belediyespor'da Diyarbekirspor maçı hazırlıkları sürüyor

Teknik Direktör, Mert Korkmaz, Nevşehir, Nar, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Nevşehir Belediyespor'da Diyarbekirspor maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika Spor

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