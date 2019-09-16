Son Dakika Haberleri: Nevşehir Belediyespor'da Ergün Aytekin dönemi sona erdi
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Nevşehir Belediyespor'da Ergün Aytekin dönemi sona erdi

52 dakika önce

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, teknik direktör Ergün Aytekin ile yollarını ayırdı.

Nevşehir Belediyespor'da Ergün Aytekin dönemi sona erdi, System.String[]

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, teknik direktör Ergün Aytekin ile yollarını ayırdı.


Belediyeden yapılan açıklamada, Nevşehir Belediyespor'un hafta sonu kendi saha ve seyircisi önünde oynadığı Osmaniyespor müsabakasının ardından yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildiği belirtildi.


Toplantıda, sezon başında teknik direktörlük görevine getirilen Aytekin ile yolların ayrıldığı bildirildi.

Nevşehir Belediyespor Ergün Aytekin yönetiminde ligde oynadığı 3 müsabakada 2 beraberlik 1 yenilgi alırken Ziraat Türkiye Kupası 2. tur müsabakasında Osmaniyespor'a mağlup olmuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Nevşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 02:18 Kaynak: AA
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