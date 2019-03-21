Son Dakika Haberleri: Nevşehir Belediyespor'da Eser Kardeşler Dönemi

Nevşehir Belediyespor'da Eser Kardeşler Dönemi

18 dakika önce

TFF 3'üncü Lig 1'nci Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Nevşehir Belediyespor'da Cüneyt Tiryaki'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Eser Kardeşler getirildi.

Nevşehir Belediyespor'da Eser Kardeşler Dönemi, System.String[]
TFF 3'üncü Lig 1'nci Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Nevşehir Belediyespor'da Cüneyt Tiryaki'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Eser Kardeşler getirildi.  

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta 3'üncü sırada yer alan Nevşehir Belediyespor'da teknik direktör Cüneyt Tiryaki ile yolların ayrılmasının ardından bu görev için Eser Kardeşler'le anlaşıldı. Eser Kardeşler ile sezon sonuna kadar anlaşan Nevşehir Belediyespor, hedefini 2'nci Lig olarak belirledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 06:42 Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Nevşehir, Spor
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