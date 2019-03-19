Son Dakika Haberleri: Nevşehir Belediyespor'da İstifa

Nevşehir Belediyespor'da İstifa

8 dakika önce

Nevşehir'de 13 yıllık profesyonel lig hasretine son veren Teknik Direktör Cüneyt Tiryaki görevinden istifa etti.

Nevşehir Belediyespor'da İstifa, System.String[]
Nevşehir'de 13 yıllık profesyonel lig hasretine son veren Teknik Direktör Cüneyt Tiryaki görevinden istifa etti.

Nevşehir Belediyespor'dan yapılan açıklamada, "13 yıllık profesyonel lig hasretine son veren Teknik Direktör Cüneyt Tiryaki görevinden istifa etmiştir. Değerli hocamıza, Nevşehir ve Nevşehir Belediyespor'a vermiş olduğu katkılar için çok teşekkür eder, bundan sonraki meslek hayatında başarılar diler, yolun açık olsun" ifadelerine yer verildi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 02:14 Kaynak: İHA

Nevşehir, Spor
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