Nevşehir Belediyespor'da İstifa
8 dakika önce
Nevşehir'de 13 yıllık profesyonel lig hasretine son veren Teknik Direktör Cüneyt Tiryaki görevinden istifa etti.
Nevşehir
'de 13 yıllık profesyonel lig hasretine son veren Teknik Direktör Cüneyt Tiryaki görevinden istifa etti.
Nevşehir Belediyespor'dan yapılan açıklamada, "13 yıllık profesyonel lig hasretine son veren Teknik Direktör Cüneyt Tiryaki görevinden istifa etmiştir. Değerli hocamıza, Nevşehir ve Nevşehir Belediyespor'a vermiş olduğu katkılar için çok teşekkür eder, bundan sonraki meslek hayatında başarılar diler, yolun açık olsun" ifadelerine yer verildi. - NEVŞEHİR
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 02:14 Kaynak: İHA
Naz Aydemir Fenerbahçe'ye Transfer Oluyor
Fenerbahçeli Futbolcu Frey, Almanya'da Ameliyat Oldu
Michael Schumacher'den İyi Haberler Var: Durumu Ümitsiz Değil
Mesut Özil'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Davetiye Vermesine Tepki Gösterdiler!