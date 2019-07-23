Son Dakika Haberleri: Nevşehir Belediyespor'da kale emin ellerde
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Nevşehir Belediyespor'da kale emin ellerde

9 dakika önce

Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Nevşehir Belediyespor, Afjet Afyonspor'dan kaleci Murat Demir ile anlaşma sağladı.

Nevşehir Belediyespor'da kale emin ellerde, System.String[]

2019-2020 futbol sezonu öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren ve kuruluşunun 50. Yıldönümünde şampiyonluk hedefleyen Nevşehir Belediyespor, Afjet Afyonspor'dan kaleci Murat Demir'i transfer etti.

2017-2018 futbol sezonunda Afjet Afyonspor ile şampiyonluk sevinci yaşayan ve geçtiğimiz sezonu Yeni Orduspor'da kiralık olarak geçiren 24 yaşındaki genç kaleci, kulübün Nar tesislerinde düzenlenen törende kendisini kırmızı beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Murat Demir, Nevşehir, Futbol, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 01:56 Kaynak: Bültenler
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