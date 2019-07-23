Nevşehir Belediyespor'da kale emin ellerde

2019-2020 futbol sezonu öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren ve kuruluşunun 50. Yıldönümünde şampiyonluk hedefleyen Nevşehir Belediyespor, Afjet Afyonspor'dan kaleci Murat Demir'i transfer etti.

2017-2018 futbol sezonunda Afjet Afyonspor ile şampiyonluk sevinci yaşayan ve geçtiğimiz sezonu Yeni Orduspor'da kiralık olarak geçiren 24 yaşındaki genç kaleci, kulübün Nar tesislerinde düzenlenen törende kendisini kırmızı beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeyi imzaladı.