Nevşehir Belediyespor'da kale emin ellerde
1 saat önce
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Nevşehir Belediyespor, Afjet Afyonspor'dan kaleci Murat Demir ile anlaşma sağladı.
Türkiye Futbol Federasyonu Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:40 Kaynak: İHA
(TFF) 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Nevşehir
Belediyespor, Afjet Afyonspor'dan kaleci Murat Demir
ile anlaşma sağladı.
2019-2020 futbol sezonu öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren ve kuruluşunun 50. Yıldönümünde şampiyonluk hedefleyen Nevşehir Belediyespor, Afjet Afyonspor'dan kaleci Murat Demir'i transfer etti. 2017-2018 futbol sezonunda Afjet Afyonspor ile şampiyonluk sevinci yaşayan ve geçtiğimiz sezonu Yeni Orduspor
'da kiralık olarak geçiren 24 yaşındaki genç kaleci, kulübün Nar
tesislerinde düzenlenen törende kendisini kırmızı beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeyi imzaladı. - NEVŞEHİR
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