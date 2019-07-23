Son Dakika Haberleri: Nevşehir Belediyespor'da kale emin ellerde
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Nevşehir Belediyespor'da kale emin ellerde

1 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Nevşehir Belediyespor, Afjet Afyonspor'dan kaleci Murat Demir ile anlaşma sağladı.

Nevşehir Belediyespor'da kale emin ellerde, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Nevşehir Belediyespor, Afjet Afyonspor'dan kaleci Murat Demir ile anlaşma sağladı.

2019-2020 futbol sezonu öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren ve kuruluşunun 50. Yıldönümünde şampiyonluk hedefleyen Nevşehir Belediyespor, Afjet Afyonspor'dan kaleci Murat Demir'i transfer etti. 2017-2018 futbol sezonunda Afjet Afyonspor ile şampiyonluk sevinci yaşayan ve geçtiğimiz sezonu Yeni Orduspor'da kiralık olarak geçiren 24 yaşındaki genç kaleci, kulübün Nar tesislerinde düzenlenen törende kendisini kırmızı beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeyi imzaladı. - NEVŞEHİR
Türkiye Futbol Federasyonu, Murat Demir, Nevşehir, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:40 Kaynak: İHA
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