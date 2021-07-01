Nevşehir Belediyespor'da Kale Furkan Keleş'e emanet - Son Dakika

Transfer çalışmalarını sürdüren Nevşehir Belediyespor, kaleci problemini Artvin Hopaspor'dan 25 yaşındaki Furkan Keleş'i transfer ederek çözdü.

Daha önce 1461 Trabzon, Yomra Spor, Ağrı 1970 Spor formaları da giyen genç eldiven kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreni ile kendisini kırmızı-beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Yeni sezonda Nevşehir Belediyespor'un kalesini koruyacak olan Furkan Keleş, kırmızı-beyazlı camiaya geldiği için çok mutlu olduğunu belirtti.

Keleş, "Bana güvenen yöneticilerimizi ve teknik heyetimizi mahcup etmeyeceğim. Takım arkadaşlarım ile birlikte inşallah bu güzel şehirde şampiyonluklar yaşayarak taraftarlarımızı mutlu edeceğiz" dedi.

Keleş'in takımın gücüne güç katacağını belirten Kulüp Başkanı Nafiz Dirikoç ise, genç futbolcuya başarılar diledi.

Eksik bölgeler için transfer görüşmelerinin devam ettiğini kaydeden Dirikoç,kamp öncesinde transferleri tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.