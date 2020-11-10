Nevşehir Belediyespor'da Manisaspor hazırlıkları sürüyor

MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele eden Nevşehir Belediyespor deplasmanda oynayacağı Manisaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele eden Nevşehir Belediyespor deplasmanda oynayacağı Manisaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Nevşehir Belediyespor, 12 Kasım Perşembe günü Manisaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Mert Korkmaz yönetimindeki idmanda futbolcular, ısınma, pas ve kondisyon çalışması yaptı. Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mert Korkmaz, "Deplasmanda oynayacağımız Manisaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyoruz. Takımda kart cezalısı Emrah Bedir ve koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Youssef Yesilmen takımdaki yerlerini alamayacaklar. Son haftalardaki güzel futbolumuzu Manisa'da da sürdürerek, 3 puanla dönmek arzusundayız. Bunun içinde elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.



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