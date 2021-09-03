Nevşehir Belediyespor'da özlem sona eriyor - Son Dakika

Uzun bir aradan sonra taraftarlarıyla buluşacak olan kırmızı beyazlı ekipte yönetim bir kez daha maçları izleyebilmeleri için taraftarlara aşı olmaları çağrısı yaptı.

TFF 3. Lig 1. Grupta mücadele edecek olan Nevşehir Belediyespor, 4 Eylül Pazar günü ligin açılış müsabakasında Başkent Gözgözler Akademi FK ile karşılaşacak.

Gazi Stadı'nda oynanacak olan müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

TFF'nin aldığı karar doğrultusunda, Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen aşı takvimini tamamlamış kişiler, son aşı tarihlerini takip eden 14. günden itibaren; COVID-19 geçirmiş kişiler ise, izolasyon süreçlerinin tamamlanmasından itibaren 180 gün süre ile stadyuma seyirci olarak girebilecek.

12 yaşını tamamlamış ve henüz Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği aşı yaş grubuna dahil olmamış kişiler, müsabakadan en fazla 48 saat önce PCR testi yaptırması ve test sonucunun negatif olması şartıyla stadyuma girebilecek.

TFF tarafından söz konusu yaş grubuna Sağlık Bakanlığı tarafından aşı tanımlaması yapılması halinde, söz konusu kişiler 60 gün süre içerisinde aşı takvimini tamamlamamaları halinde, bu kişilere stadyumlara giriş izni verilmeyeceği açıklandı.

COVID-19 PCR testi yaptırılamayan 12 yaş altındaki çocuklar stadyumlara giremeyecek.

Kombine bilet satın almış ancak aşı takvimini tamamlamamış kişiler, müsabakadan en fazla 48 saat önce PCR testi yaptırması ve test sonucunun negatif olması şartıyla stadyumlara girebilecek.

Ancak söz konusu kombine sahiplerinin, Sağlık Bakanlığı tarafından aşı tanımlaması yapılmış grupta olmalarına rağmen 60 gün süre içerisinde aşı takvimini tamamlamamaları halinde bu kişilere stadyumlara giriş izni verilmeyecek.