Nevşehir Belediyespor'da Teknik Direktör Balcıoğlu ile yollar ayrıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Nevşehir Belediyespor'da Teknik Direktör Balcıoğlu ile yollar ayrıldı - Son Dakika Spor

Nevşehir Belediyespor'da Teknik Direktör Balcıoğlu ile yollar ayrıldı

6 saat önce

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Nevşehir Belediyespor'da Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu ile yollar ayrıldı.

Nevşehir Belediyespor'da Teknik Direktör Balcıoğlu ile yollar ayrıldı, System.String[]

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Nevşehir Belediyespor'da Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu ile yollar ayrıldı.


Nevşehir Belediyespor Kulübünden yapılan açıklamada, "Hafta sonu oynanan Gölcükspor müsabakası sonrasında yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında, Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu ile yolların ayrılması kararı alınmış olup hocamızla karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesih etmiş bulunmaktayız. Balcıoğlu'na bu güne kadar kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi. - NEVŞEHİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Gölcükspor, Nevşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 10:31 Kaynak: İHA
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