Nevşehir Belediyespor - Diyarbekirspor: 0-1

STAT: Nevşehir Gazi
HAKEMLER: Doğan Yıldırım, Abdülkadir Döner, Semih KocamanNEVŞEHİR BELEDİYESPOR: Furkan Güzel, İsmail, Efecan, Yossef, Erhan (Dk.78 Batuhan), Emre (Dk.46 Furkan Pansak), Hasan, Furkan, Ahmet, Muhammed İlyasDİYARBEKİRSPOR: Salih, Emir (Dk.86 Alpay), Mustafa, (Dk.78 Murathan), Okan, İbrahim, (Dk.55 Maksut), Ferhat, Fatih, Ethem, Ömer, Mustafa, MehmetGOLLER: Dk. 52 Furkan Mızrak (K.K)KIRMIZI KART: Ömer (Diyarbekirspor)
SARI KARTLAR : İsmail, Furkan (Nevşehir Belediyespor) - Alpay (Diyarbekirspor)
Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Nevşehir Belediyespor, evinde Diyarbekirspor'a 1-0 mağlup oldu.
- Kaynak: DHA
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