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Son Dakika Spor Nevşehir Belediyespor filede kadrosunu Işıl Kartalkanat ile güçlendirdi - Son Dakika Spor

Nevşehir Belediyespor filede kadrosunu Işıl Kartalkanat ile güçlendirdi

7 saat önce

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 1. Lig ekiplerinden Nevşehir Belediyespor, Işıl Kartalkanat'ı kadrosuna kattı.

Nevşehir Belediyespor filede kadrosunu Işıl Kartalkanat ile güçlendirdi, System.String[]

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 1. Lig ekiplerinden Nevşehir Belediyespor, Işıl Kartalkanat'ı kadrosuna kattı.


Bu yıl ilk kez mücadele ettiği Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde kısa sürede adından söz ettiren Nevşehir Belediyespor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde takımda Teknik Koordinatörlük görevi için tecrübeli hoca Mustafa Çayır ile anlaşma sağlayan kırmızı beyazlı ekip, kadrosunu da Işıl Kartalkanat ile güçlendirdi.


Nevşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımının son transferi Işıl Kartalkanat daha önce TED Kolejliler, İller Bankası, Emlak TOKİ, Gazi Üniversitesi, Kazan Belediyespor ve Samsun Büyükşehir Belediyespor takımlarında forma giydi. - NEVŞEHİR

Türkiye Voleybol Federasyonu, voleybol, Nevşehir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 02:27 Kaynak: İHA
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