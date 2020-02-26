Nevşehir Belediyespor, Gölcükspor hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Nevşehir Belediyespor, Gölcükspor hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika Spor

Nevşehir Belediyespor, Gölcükspor hazırlıklarını sürdürüyor

6 saat önce

TFF 3.Lig 3.Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, Nar tesislerinde hafta sonunda karşılaşacağı Gölcükspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Nevşehir Belediyespor, Gölcükspor hazırlıklarını sürdürüyor, System.String[]

TFF 3.Lig 3.Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, Nar tesislerinde hafta sonunda karşılaşacağı Gölcükspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.


TFF 3. Lig 3. Grupta 2. sırada bulunan Nevşehir Belediyespor, ligin 26. haftasında Gölcükspor'u kendi evinde konuk edecek. Gazi Stadyumunda Gölcükspor'u konuk edecek olan kırmızı beyazlı temsilcimiz Nevşehir Belediespor iki haftalık galibiyet hasretini sonlandırmak istiyor.


Nar tesislerinde hazırlıklarını sürdüren Nevşehir Belediyespor'da izinli olan Yasin Dülger dışında eksik futbolcu bulunmazken, sakatlık sonrasında ameliyat olan ve yaklaşık 3 haftadan beri takımdan uzak kalan Hasan Çelik'in takımlar birlikte çalışmalarına başlaması ise teknik heyetin yüzünü güldürdü. - NEVŞEHİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Gölcükspor, Nevşehir, Nar, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 03:47 Kaynak: İHA
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