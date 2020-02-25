Nevşehir Belediyespor, Gölcükspor maçına hazırlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Nevşehir Belediyespor, Gölcükspor maçına hazırlanıyor - Son Dakika Spor

Nevşehir Belediyespor, Gölcükspor maçına hazırlanıyor

7 saat önce

Nevşehir Belediyespor hafta sonu oynayacağı Gölcükspor müsabakası için hazırlıklarını sürdürüyor.

Nevşehir Belediyespor, Gölcükspor maçına hazırlanıyor, System.String[]

Nevşehir Belediyespor hafta sonu oynayacağı Gölcükspor müsabakası için hazırlıklarını sürdürüyor. Kırmızı beyazlı ekip kendi evinde karşılaşacağı rakibini yenerek iki haftalık galibiyet hasretine son vermek istiyor.


TFF 3. Lig 3. Grupta mücadele eden ve 40 puanla ligde 2. sırada bulunan Nevşehir Belediyespor, ligin 26. haftasında Gölcükspor'u kendi evinde konuk edecek.


Kırmızı beyazlı ekip, 3. grupta 27 puanla 15. sırada yer alan rakibi ile oynayacağı zorlu müsabaka öncesinde hazırlıklarını Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu nezaretinde sürdürüyor.


Pazartesi gününü dinlenerek geçiren kırmızı beyazlı ekip yaklaşık 2 saat süren ilk antrenmanını Nar'da bulunan kendi tesislerinde gerçekleştirdi. Antrenmana izinli olan Yasin Dülger ile ağrıları bulunan Berke Bıyık katılmazken, hafif sakatlığı bulunan ziya Şakrar, Youssef Yesilmen ve İlker Günaslan takımdan ayrı çalıştı. - NEVŞEHİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Gölcükspor, Nevşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 03:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Alexander Sörloth: Real Madrid ile anılmak çok özel bir şey
Son Dakika: PFDK sevkleri açıklandı! Fenerbahçe'den 6 isim PFDK'ye sevk edildi Leeds United, Cyle Larin'e talip oldu Şampiyonluk oranları güncellendi! Lidere sürpriz oran

Son Dakika Haberleri
20:42 Defne Samyeli, Palandöken dağında karların üzerinde mayo ile objektif karşısına geçti
19:41 Altın Kelebek alışverişi
19:34 O Ses Tükiye'de adını duyuran genç şarkıcı 4 ayda 50 kilo verdi
18:41 Jackie Chan, corona virüs yüzünden karantinaya mı alındı? Açıklama geldi
18:14 Nusret sınırları zorladı, meşhur hareketini bu kez gökyüzünde yaptı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 22:04:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Nevşehir Belediyespor, Gölcükspor maçına hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]